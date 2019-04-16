Футбол

Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»Вести.Ru 12:44

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона. Начинать подыскивать себе новую команду могут сразу пять игроков "Королевского клуба".
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Источник: Зидан принял решение избавиться от пяти игроков «Реала»

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