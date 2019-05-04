Политика

Чистая российская нефть поступила в БелоруссиюИзвестия 12:08

Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Белнефтехим» в субботу, 4 мая.
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Белоруссия приступает к переработке чистой нефти из трубопровода «Дружба»

Коммерсантъ12:59

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

RT на русском11:15

Белорусская сторона подтвердила поступление чистой нефти из РФ на станцию «Мозырь»

Говорит Москва11:43

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

РБК10:57

В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ

Парламентская газета11:15

В Белоруссии подтвердили, что на станцию «Мозырь» поступила качественная нефть из России

ТАСС11:51

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новости11:10
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусь12:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Армия и оружие

Один из главарей ИГ убит в Афганистане

Обновлено в 20:44
Общество

Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона

Постановление правительства России об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 22:07
Политика

Антонов заявил, что американские политики «живут на другой планете»

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о разнице взглядов американских политиков от взглядов простых американцев в отношении России.
Обновлено в 21:06
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено в 21:30
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика

В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии в Одессе

Несколько соотечественников и неравнодушных голландцев собрались в центре города, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года и в очередной раз призвать к привлечению виновных к ответственности.
Обновлено в 11:23
Футбол

Более 5 тысяч болельщиков встретили «Зенит» в «Пулково»

В аэропорту игроков ждало огненное шоу под барабанный бой.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса

В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Культура

Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа

Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 21:27
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Единоборства

Алексахин сделал предложение своей девушке после боя на RCC6

Российский боец смешанного стиля Николай Алексахин сделал предложение своей девушке после боя с американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6. - Я всю сознательную жизнь думал, как бы я хотел сделать предложение.
Обновлено в 12:22
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
Игры

Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3

Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено в 15:25
Общество

Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники

Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено в 01:09
Политика

Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах

Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка

Обновлено в 22:00
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Обновлено в 16:20
Происшествия

В США упал в реку пассажирский Boeing 737

Обновлено в 03:15
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Происшествия

Подросток заступился за женщину в магазине и был избит

Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Общество

Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике

Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Технологии

Лучший VR-шлем, на котором тренируется полиция США

В США задействовали виртуальную реальность для обучения членов антитеррористических подразделений полиции.
Обновлено в 04:10
Транспорт

Мэрия Новокузнецка пытается ликвидировать частных перевозчиков

По-другому говоря, на три частных автобуса приходится один муниципальный.
Обновлено в 21:00
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