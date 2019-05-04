Чистая российская нефть поступила в БелоруссиюИзвестия 12:08

Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Белнефтехим» в субботу, 4 мая.

Общество Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона Постановление правительства России об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая.

Политика Антонов заявил, что американские политики «живут на другой планете» Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о разнице взглядов американских политиков от взглядов простых американцев в отношении России.

Происшествия Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии в Одессе Несколько соотечественников и неравнодушных голландцев собрались в центре города, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года и в очередной раз призвать к привлечению виновных к ответственности.

Шоу-бизнес У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.

Культура Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.

Музыка Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.

Единоборства Алексахин сделал предложение своей девушке после боя на RCC6 Российский боец смешанного стиля Николай Алексахин сделал предложение своей девушке после боя с американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6. - Я всю сознательную жизнь думал, как бы я хотел сделать предложение.

Наука Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Игры Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3 Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).

Общество Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.

Наука Иммунный фермент защищает от диабета Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.

Политика Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

Происшествия Подросток заступился за женщину в магазине и был избит Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.

Общество Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.

Шоу-бизнес Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.

Технологии Лучший VR-шлем, на котором тренируется полиция США В США задействовали виртуальную реальность для обучения членов антитеррористических подразделений полиции.