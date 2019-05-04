Политика
Чистая российская нефть поступила в БелоруссиюИзвестия 12:08
Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Белнефтехим» в субботу, 4 мая.
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В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ
Парламентская газета11:15
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Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Обновлено в 20:44
Общество
Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
Постановление правительства России об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 22:07
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Антонов заявил, что американские политики «живут на другой планете»
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о разнице взглядов американских политиков от взглядов простых американцев в отношении России.
Обновлено в 21:06
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено в 21:30
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии в Одессе
Несколько соотечественников и неравнодушных голландцев собрались в центре города, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года и в очередной раз призвать к привлечению виновных к ответственности.
Обновлено в 11:23
Футбол
Более 5 тысяч болельщиков встретили «Зенит» в «Пулково»
В аэропорту игроков ждало огненное шоу под барабанный бой.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Культура
Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа
Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 21:27
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Единоборства
Алексахин сделал предложение своей девушке после боя на RCC6
Российский боец смешанного стиля Николай Алексахин сделал предложение своей девушке после боя с американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6. - Я всю сознательную жизнь думал, как бы я хотел сделать предложение.
Обновлено в 12:22
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
Игры
Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3
Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено в 15:25
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено в 01:09
Политика
Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах
Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Обновлено в 16:20
Происшествия
В США упал в реку пассажирский Boeing 737
Обновлено в 03:15
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Технологии
Лучший VR-шлем, на котором тренируется полиция США
В США задействовали виртуальную реальность для обучения членов антитеррористических подразделений полиции.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Мэрия Новокузнецка пытается ликвидировать частных перевозчиков
По-другому говоря, на три частных автобуса приходится один муниципальный.
Обновлено в 21:00