Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском вчера в 11:15
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.
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В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ
Парламентская газетавчера в 11:15
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
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