Энергетика
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗВести.Ru 10:32
Планируется, что к переработке чистой российской нефти НПЗ приступит уже в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ. Накануне качественная нефть, доставляемая из России по трубопроводу "Дружба", поступила на узел учета Мозырского НПЗ.
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В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ
Парламентская газетавчера в 11:15
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