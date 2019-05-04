Энергетика

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗВести.Ru 10:32

Планируется, что к переработке чистой российской нефти НПЗ приступит уже в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ. Накануне качественная нефть, доставляемая из России по трубопроводу "Дружба", поступила на узел учета Мозырского НПЗ.
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Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

Вести.Ru10:32

В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ

Парламентская газетавчера в 11:15

СМИ: Мозырский НПЗ приступает к переработке качественной нефти из России

ТАСС08:34

Мозырский НПЗ завтра приступит к переработке качественной нефти из России

Говорит Москва08:51

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новостивчера в 11:10

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

РБКвчера в 10:57

«Чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре

Газета.Ru10:04
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусьвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
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