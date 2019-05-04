Политика
Чистая российская нефть поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииДеловое.ТВ вчера в 13:42
Нормализация поставок качественных нефтепродуктов намечена 7 мая. На узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии поступила качественная российская нефть. Это первые поставки после двухнедельной паузы в работе нефтепровода "Дружба".
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Белорусская сторона подтвердила поступление чистой нефти из РФ на станцию «Мозырь»
Говорит Москвавчера в 11:43
В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ
Парламентская газетавчера в 11:15
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В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
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В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
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Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
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Обновлено вчера в 13:50
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
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Обновлено вчера в 07:45
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СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
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Общество
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Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
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В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
Среди участников акции были сотрудники российского посольства в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов, который уже во второй раз прошел в составе "Бессмертного полка"
Обновлено вчера в 20:24
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Обновлено 03 мая в 13:27