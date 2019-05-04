Политика
Чистая российская нефть поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииДеловое.ТВ 04 мая в 13:42
Нормализация поставок качественных нефтепродуктов намечена 7 мая. На узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии поступила качественная российская нефть. Это первые поставки после двухнедельной паузы в работе нефтепровода "Дружба".
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Мозырский НПЗ завтра приступит к переработке качественной нефти из России
Говорит Москвавчера в 08:51
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