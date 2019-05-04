Политика

Чистая российская нефть поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииДеловое.ТВ 04 мая в 13:42

Нормализация поставок качественных нефтепродуктов намечена 7 мая. На узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии поступила качественная российская нефть. Это первые поставки после двухнедельной паузы в работе нефтепровода "Дружба".
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Белорусский НПЗ сегодня начнет переработку чистой нефти из России

Эхо Москвывчера в 17:04

Нефть поставили по «Дружбе»

Российская газетавчера в 13:41

СМИ: Мозырский НПЗ приступает к переработке качественной нефти из России

ТАССвчера в 08:34

«Чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре

Газета.Ruвчера в 10:04

Мощность экспортного нефтепровода «Дружба» снижена на треть

Ведомостивчера в 17:33

Мозырский НПЗ завтра приступит к переработке качественной нефти из России

Говорит Москвавчера в 08:51

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новости04 мая в 11:10
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусь04 мая в 12:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Экономика

Иностранным турбинам снижают обороты

Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
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Общество

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
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В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты

Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»

Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес» или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Политика

США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра

Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено вчера в 19:44
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Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево

Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Обновлено в 01:25
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

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Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Технологии

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
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Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево

РЕН ТВ публикует полный список погибших в катастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево >> Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы.
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Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Музыка

На фестивале «Российские вечера Италии» выступил ансамбль Александрова

Художественный руководитель фестиваля Жанна Байбакова рассказала о том, что впервые фестиваль провели в 2014 году.
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Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
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Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
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Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

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Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

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Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
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Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
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Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
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