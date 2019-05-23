Политика

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс 11:30

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»

РИА Новости10:26

Российская нефть вернется в Польшу

Коммерсантъ12:40

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Интерфакс11:30

«Транснефть»: чистая нефть поступит в Польшу по нефтепроводу «Дружба» в начале июня

Ведомости10:51

В «Транснефти» назвали сроки поступления чистой нефти в Польшу

РБК13:09

Чистая нефть может начать поступать в Польшу по «Дружбе» 9-10 июня

ТАСС10:22

Чистая российская нефть может поступить на территорию Польши 9-10 июня

Говорит Москва10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Двигатели РД-120 заинтересовали зарубежные страны – Рогозин

Несколько зарубежных государств обратились с предложением к России купить жидкостный ракетный двигатель РД-120, которые ранее использовались на российско-украинских ракетах «Зенит».
Обновлено в 13:17
Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Экономика

Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграцию

Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Sputnik расширяет свое присутствие в Африке

Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК).
Обновлено в 08:18
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Политика

Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России

Белоруссия выдала России агреман (предварительное согласие) на назначение Дмитрия Мезенцева новым послом.
Обновлено в 11:09
Технологии

Минкомсвязи привело примеры угроз, способных изолировать рунет

Минкомсвязи привело примеры угроз, которые могут привести к отключению рунета от мировой сети.
Обновлено в 13:44
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в его квартире и не отдала ключи вдове сына

Мать погибшего рэпера Децла Ирина Толмацкая поменяла замки в квартире музыканта.
Обновлено в 12:49
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Путешествия

Задержавшиеся российские туристы вылетят с острова Хайнань 24 мая

Российские туристы задержанного на острове Хайнань рейса вылетят в Москву 24 мая.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп

Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Хоккей

Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное