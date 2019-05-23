Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс 11:30
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
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Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Шоу-бизнес
«Ну да, без фотошопа»: Дарью Пынзарь высмеяли за обман
"Ну да, без фотошопа": Дарью Пынзарь высмеяли за обман Экс-участница "Дома-2" предъявила публике якобы необработанное фото, но ей не поверили.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса
Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.
Обновлено в 14:19
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Общество
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Региональные полицейские В топ самых богатых руководителей региональных управлений МВД помимо Торубарова попали начальник полиции Чеченской Республики Апты Алаудинов и начальник следственного управления УМВД по Республике Саха (Якутия) Александр Лукин.
Обновлено в 12:10
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Общество
Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок
Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Цель может быть только одна
В первой сессии удалось найти подходящий момент и дать гонщикам возможность поработать на свободной трассе, а в конце мы даже выехали с большим количеством топлива.
Обновлено в 13:12
Общество
Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
В марте 2019 года представитель Facebook заявил, что компания удалила 1900 страниц, связанных с Россией.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Игры
Cyberpunk 2077 будет показана всем желающим на E3 2019
Обновлено в 10:15
Здоровье
Названы самые распространенные причины рака
Обновлено в 08:30
Хоккей
Кейн: «Сборная США могла выиграть у России в четвертьфинале ЧМ-2019»
Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал поражение от России со счетом 3:4 в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова
Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы
"Арсенал" и "Челси" не смогли реализовать все билеты на финал Лиги Европы.
Обновлено в 07:12