Политика

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс 11:30

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша может получить российскую чистую нефть в июне

Ведомости14:38

Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»

РИА Новости10:26

Российская нефть вернется в Польшу

Коммерсантъ12:40

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Интерфакс11:30

В «Транснефти» назвали сроки поступления чистой нефти в Польшу

РБК13:09

Чистая нефть может начать поступать в Польшу по «Дружбе» 9-10 июня

ТАСС10:22

Чистая российская нефть может поступить на территорию Польши 9-10 июня

Говорит Москва10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Обновлено в 03:57
Происшествия

На серой ветке метро Москвы поезда возобновили движение

Движение в северной части ветки было прервано вечером 23 мая. ТАСС сообщал, что в тоннеле между станциями застряли три состава метро.
Обновлено в 15:11
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Обновлено в 09:00
Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Обновлено в 12:17
Политика

Зеленский отверг возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отрицал возможность переговоров с Россией, сообщает телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 07:46
Политика

Лукашевич ожидает от Зеленского установления режима тишины в Донбассе

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению режима тишины в Донбассе.
Обновлено в 16:47
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:39
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия

СК завел дело после гибели пациентки в онкодиспансере в Воронеже

Обновлено в 03:29
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Здоровье

На волгоградских водных объектах активизирована работа по безопасности

Валерий Бахин отметил, что в прошлом году удалось достигнуть снижения числа несчастных случаев с людьми на водных объектах, однако системная профилактическая работа должна быть продолжена.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов

Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Хоккей

Блэшилл: США сами выкопали себе яму, дав России повести — 2:0

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранного матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019.
Обновлено в 13:24
Политика

Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США

Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:55
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Авто

Skoda представила обновленный Superb 2020

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты

По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму

В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону

Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.
Обновлено в 15:54
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Арендатор торгового комплекса «Адмирал» в Казани, где во время пожара погибли 19 человек, приговорен к 13 годам колонии.
Обновлено в 06:10
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное