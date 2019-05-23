Политика
Переговоры о поставках нефти по «Дружбе» начались в ВаршавеiReactor 06:37
Переговоры предприятий из России, Польши и Германии начались в Варшаве по поводу проблемы загрязнённой нефти и возобновлению поставок качественного сырья по нефтепроводу «Дружба», сообщает издание РИА Новости.
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В правительстве назвали сроки восстановления экспорта нефти в Польшу по «Дружбе»
Rambler News Service13:40
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Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.
Обновлено в 22:40
Происшествия
В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна
Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:51
Общество
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель: «Дима говорил, что Маша Кохно похожа на трансвестита, а сам с ней переспал»
Уже позднее выяснилось, что Дмитренко переспал с Марией Кохно в тот момент, когда его жена была беременна.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено в 18:23
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Политика
Болтон встретится с премьер-министром Японии
"С нетерпением ждем встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой по дипломатическим вопросам и вопросам нацбезопасности сегодня", - написал Болтон в своем твиттере.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В деле кураторов банков из ФСБ появились новые подозреваемые
Дело кураторов банков из ФСБ: Курировавших банки офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева обвинили во взятках и в мошенничестве с выводом активов в офшор «Дарт Вейдер».
Обновлено вчера в 20:20
Политика
В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа
Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 20:15
Происшествия
СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ
В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
Обновлено в 22:03
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено в 20:31
Экономика
Меркель предлагала временный выход Греции из еврозоны
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено в 01:54