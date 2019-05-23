Переговоры о поставках нефти по «Дружбе» начались в ВаршавеiReactor вчера в 06:37

Переговоры предприятий из России, Польши и Германии начались в Варшаве по поводу проблемы загрязнённой нефти и возобновлению поставок качественного сырья по нефтепроводу «Дружба», сообщает издание РИА Новости.

Переговоры о поставках нефти по «Дружбе» начались в Варшаве

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