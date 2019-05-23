Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс вчера в 11:30
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
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Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол
Лукаку обеспокоен возможным переходом в «Интер»
Нападающий «Манчестера Юнайтед» Ромелу Лукаку обеспокоен тем, что этим летом его могут продать в «Интер».
Обновлено в 02:20
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Власти России и Белоруссии договорились об очистке «Дружбы» без Польши
Поставки качественной российской нефти до границы с Польшей планируется восстановить до середины июля Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко заключили договор об очистке трубопровода "Дружба" до границы с Польшей без участия польской стороны, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия
На Крауля автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода
В результате Priora вылетела с проезжей части на тротуар и сбила пешехода.
Обновлено в 01:22
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei
Японское отделение крупнейшего интернет-рынка Amazon приостановило продажу продукции китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:40
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду
По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю, заявив, что они являются его собственностью.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США
Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Технологии
MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код
Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22