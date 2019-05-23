Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс вчера в 11:30

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Экономика Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.

Футбол Лукаку обеспокоен возможным переходом в «Интер» Нападающий «Манчестера Юнайтед» Ромелу Лукаку обеспокоен тем, что этим летом его могут продать в «Интер».

Экономика Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Происшествия За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Происшествия Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Политика Власти России и Белоруссии договорились об очистке «Дружбы» без Польши Поставки качественной российской нефти до границы с Польшей планируется восстановить до середины июля Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и его белорусский коллега Игорь Ляшенко заключили договор об очистке трубопровода "Дружба" до границы с Польшей без участия польской стороны, пишет ТАСС.

Происшествия В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка "Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.

Происшествия На Крауля автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода В результате Priora вылетела с проезжей части на тротуар и сбила пешехода.

Общество Воскресший Скрипаль вышел на связь Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Политика Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei Японское отделение крупнейшего интернет-рынка Amazon приостановило продажу продукции китайской компании Huawei.

Наука Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.

Политика Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Общество Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю, заявив, что они являются его собственностью.

Политика Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.

Политика Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.

Технологии MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.