Политика

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс 11:30

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
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Чистая российская нефть может начать поступать в Польшу по «Дружбе» 9-10 июня

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Чистая российская нефть может поступить на территорию Польши 9-10 июня

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