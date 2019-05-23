Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июняИнтерфакс вчера в 11:30

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

Армия и оружие Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.

Происшествия После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват» Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.

Экономика Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Политика Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.

Экономика Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.

Общество Платья подешевели в преддверии выпускных Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).

Шоу-бизнес 19-летняя Стефания Маликова посетила театр вместе с бойфрендом Дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания растет настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что у нее есть поклонники.

Политика Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Финансы МВФ посоветовал России не расходовать средства ФНБ Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал России не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после того, как страна достигнет 7% ВВП.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".

Авто Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.

Космос Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Футбол Глушаков опубликовал мем про «Спартак» Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

Финансы Российские банки в январе-апреле увеличили прибыль почти на 40% Основная часть прибыли сектора традиционно приходится на Сбербанк, который за январь-апрель 2019 года заработал 293,4 млрд рублей чистой прибыли (39% прибыли сектора).

Авто Новый Opel Corsa получил электромотор Вскоре после официального старта продаж автомобиля бренд выпустит модель Corsa с приставкой «e» в названии, укомплектованую электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента.

Путешествия В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма.

Политика Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17 Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.

Здоровье Диетолог рассказал о пользе шаурмы В условиях мегаполиса шаурма может оказаться продуктом, соответствующим принципам правильного питания, поскольку в ней имеются необходимые организму ингредиенты.