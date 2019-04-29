Энергетика
Чистая российская нефть достигла приграничной зоны с БеларусьюРоссийская газета вчера в 08:17
Не загрязненная органическими хлоридами российская экспортная нефть в трубопроводе "Дружба" дошла до приграничной с Беларусью станции, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
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В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
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Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
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Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
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Армия и оружие
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Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
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Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
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Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
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Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Наука
Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла
Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
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Спорт
Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
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Российский МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН
США пытаются препятствовать участию России в работе ООН и хотят пресечь распространение информации о происшествии в сирийском городе Дума.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции
Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.
Обновлено в 01:37
Финансы
Фондовые индексы США обновили исторические максимумы
Азия: торговые переговоры и промышленный индекс Китая Фондовые индексы в Азии показали смешанную динамику в середине торгов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Морской тральщик ЧФ «Иван Голубец» вернётся в Севастополь 1 мая
На задании "Иван Голубец" сменял тральщик "Вице-адмирал Захарьин" на основании плановой ротации.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
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Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Экономика
Чистая прибыль ММК по МСФО в I квартале снизилась на 19,4%
Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 225 миллионов долларов, сообщила компания.
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Общество
Гороскоп на неделю: Девы захотят перемен, а Весы должны заняться собой
Несколько советов на ближайшие дни Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Васько составила гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая для всех знаков зодиака.
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Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев
Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".
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Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Продюсер Нателла Крапивина отреагировала на новость о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе.
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Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
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