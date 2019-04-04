Финансы

Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%ТАСС 06:33

Прибыль страховых компаний РФ в 2018 году после налогообложения выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд рублей.
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Сегодняшнее число

Коммерсантъ18:40

Чистая прибыль страховых компаний выросла в 2018 году почти вдвое

News.ru07:50

Доходы страховщиков выросли в полтора раза

Ведомости10:05

Прибыль страховщиков побила рекорд за пять лет

РБК08:44

Работа на взнос

Российская газета10:09

ЦБ: активы страховщиков приблизились к 3 трлн рублей

Банки.ру06:43

Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%

ТАСС06:33
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
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Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
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