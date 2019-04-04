Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%ТАСС 06:33

Прибыль страховых компаний РФ в 2018 году после налогообложения выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд рублей.

Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%

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