Финансы
Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%ТАСС 06:33
Прибыль страховых компаний РФ в 2018 году после налогообложения выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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