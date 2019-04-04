Финансы
Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%ТАСС вчера в 06:33
Прибыль страховых компаний РФ в 2018 году после налогообложения выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд рублей.
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Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
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Политика
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Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
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Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
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Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»
Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
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Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено 03 апреля в 14:30
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
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Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Культура
Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка
Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Политика
В Госдуме потребовали от Apple определиться с принадлежностью Крыма
Депутаты дали компании срок до 25 апреля. 25 января сообщалось, что Google признал некорректное отображение Крыма.
Обновлено вчера в 21:02
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД
«На 27-м километре МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек пострадал», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Известная телеведущая Елена Малышева решила ответить на обвинения завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Замглавы МИД Венесуэлы допустил прибытие в страну российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил, что новые российские военные могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Минздрав предлагает наказывать за призывы к отказу от прививок
Под призывами, за которые планируется наказывать, подразумевается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации".
Обновлено в 01:30