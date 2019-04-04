Экономика
Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%Коммерсантъ 09:52
За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года. Капитал страховщиков вырос на 13,1%, составив 677,2 млрд руб.
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Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации
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Демократ Тим Райан объявил об участии в президентской гонке в США
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