Финансы

Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%Коммерсантъ 09:52

За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года. Капитал страховщиков вырос на 13,1%, составив 677,2 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Работа на взнос

Российская газета10:09

Доходы страховщиков выросли в полтора раза

Ведомости10:05

ЦБ: активы страховщиков приблизились к 3 трлн рублей

Банки.ру06:43

Прибыль страховщиков показала рекордный рост с 2013 года

РБК08:44

Чистая прибыль страховых компаний выросла в 2018 году почти вдвое

News.ru07:50

Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%

Коммерсантъ09:52

Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%

ТАСС06:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Спорт

Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Обновлено в 05:48
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Общество

Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников

В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Спорт

Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб

Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Космос

SpaceX впервые запустила прототип Starship

Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Авто

В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta

Обновлено в 10:27
Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Здоровье

Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году

По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.
Обновлено в 11:36
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Политика

Путин утвердил новый комплекс мер безопасности в школах

Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах.
Обновлено в 11:34
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Solleres при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста

В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Политика

Зеленского призвали извиниться за сравнение Украины с порноактрисой

Представитель предвыборного штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев сказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться.
Обновлено в 10:28
Кино

В Сети появился трейлер сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым»

Обновлено в 09:14
Политика

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Гаджеты

Смартфон Motorola с квадрокамерой показали на рендерах

Дизайнер в описании к рендеру указал, что аппарат оснащен 6,1-дюймовым экраном, USB-C и 3,5 мм разъёмом для наушников.
Обновлено в 06:47
Политика

Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной

Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Политика

Любитель Чехова: Зеленский рассказал о любимых книгах

Произведения Антона Чехова и литературу с тонким юмором предпочитает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:59
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 2:3 (2-й перерыв)

Обновлено в 09:57
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное