Финансы
Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%Коммерсантъ 09:52
За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года. Капитал страховщиков вырос на 13,1%, составив 677,2 млрд руб.
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Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Спорт
Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Космос
SpaceX впервые запустила прототип Starship
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Авто
В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Здоровье
Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году
По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.
Обновлено в 11:36
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин утвердил новый комплекс мер безопасности в школах
Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах.
Обновлено в 11:34
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Solleres при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленского призвали извиниться за сравнение Украины с порноактрисой
Представитель предвыборного штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев сказал, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться.
Обновлено в 10:28
Политика
Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты
Смартфон Motorola с квадрокамерой показали на рендерах
Дизайнер в описании к рендеру указал, что аппарат оснащен 6,1-дюймовым экраном, USB-C и 3,5 мм разъёмом для наушников.
Обновлено в 06:47
Политика
Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Политика
Любитель Чехова: Зеленский рассказал о любимых книгах
Произведения Антона Чехова и литературу с тонким юмором предпочитает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:59
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 2:3 (2-й перерыв)
Обновлено в 09:57
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53