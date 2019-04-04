Экономика

Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%Коммерсантъ 09:52

За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года. Капитал страховщиков вырос на 13,1%, составив 677,2 млрд руб.
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Работа на взнос

Российская газета10:09

Доходы страховщиков выросли в полтора раза

Ведомости10:05

Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%

ТАСС06:33

Прибыль страховщиков побила рекорд за пять лет

РБК08:44

Чистая прибыль страховых компаний выросла в 2018 году почти вдвое

News.ru07:50

ЦБ: активы страховщиков приблизились к 3 трлн рублей

Банки.ру06:43

Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%

Коммерсантъ09:52
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Культура

Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на виртуальный зал

Средства придут в рамках проекта "Цифровая культура" Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на создание виртуального концертного зала, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Происшествия

Автобус въехал в толпу пешеходов в пригороде Парижа

По свидетельствам очевидцев, стоявший на месте автобус внезапно тронулся с места и въехал в группу людей.
Обновлено в 13:50
Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
ЖКХ

Законопроект, исключающий двойную плату за отопление, внесли в Госдуму

Законопроект, направленный на устранение избыточных платежей для собственников жилья, которые перешли на индивидуальное отопление квартир, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции

В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Авто

Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC

Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко потребовали провести в студии

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что дебаты президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского необходимо провести в студии общественного телевидения.
Обновлено в 16:04
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Политика

Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
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