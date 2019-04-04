Экономика
Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%Коммерсантъ 09:52
За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года. Капитал страховщиков вырос на 13,1%, составив 677,2 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Культура
Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на виртуальный зал
Средства придут в рамках проекта "Цифровая культура" Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на создание виртуального концертного зала, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Происшествия
Автобус въехал в толпу пешеходов в пригороде Парижа
По свидетельствам очевидцев, стоявший на месте автобус внезапно тронулся с места и въехал в группу людей.
Обновлено в 13:50
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
ЖКХ
Законопроект, исключающий двойную плату за отопление, внесли в Госдуму
Законопроект, направленный на устранение избыточных платежей для собственников жилья, которые перешли на индивидуальное отопление квартир, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции
В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Авто
Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC
Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко потребовали провести в студии
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что дебаты президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского необходимо провести в студии общественного телевидения.
Обновлено в 16:04
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить
Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Политика
Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00