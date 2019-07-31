Экономика
Чистая прибыль компании Apple снизилась на 13%Народные новости 04:07
Прибыль Apple в третьем квартале 2019 года составила 10,04 млрд долларов, что на 13% ниже показателя 2018 года. Такие данные представлены за третий квартал финансового года. В прошлом году за этот же период компания заработала 11,5 млрд долларов.
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