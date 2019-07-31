Экономика
Чистая прибыль компании Apple снизилась на 13%Народные новости 04:07
Прибыль Apple в третьем квартале 2019 года составила 10,04 млрд долларов, что на 13% ниже показателя 2018 года. Такие данные представлены за третий квартал финансового года. В прошлом году за этот же период компания заработала 11,5 млрд долларов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:30, Ашберн
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Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
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Авто
Построена самая быстрая газонокосилка в России
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Происшествия
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Политика
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«Король Лев» собрал 1 млрд долларов в мировом прокате
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«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
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Обновлено в 16:27
Хоккей
Дзюба опубликовал совместное фото с Бобровским
Удачи во «Флориде»! — написал Дзюба в Instagram.
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Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
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Общество
Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми
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Обновлено в 15:54
Общество
Названы самые похищаемые в российских магазинах товары
Сыр, колбаса, сладости, тушь и лак для ногтей попали с число наиболее привлекательных товаров, которые чаще всего выносят с прилавков магазинов в России.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Минобороны испытало «военный интернет»
Министерство обороны испытало работу «военного интернета».
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Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
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Российская операционная система «Аврора» все-таки появится на устройствах от китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:04
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Интернет
Google представила обновление для своего браузера Chrome
Разработчики в своем блоге анонсировали обновление Chrome 76, в котором уже содержится защита режима инкогнито, а это заблокирует возможность слежки за пользователям сайтам с установленным специальным FileSystem.
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Футбол
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Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
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Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ
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Обновлено в 09:55
Авто
Дизельный кроссовер Kia Sportage останется в России
Обновлено в 06:42