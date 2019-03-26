Экономика
Чистая прибыль госпредприятий Китая с начала года увеличилась на 10%Эксперт-Татарстан 03:40
Совокупная прибыль государственных предприятий Китая в этом году составила 452 млрд юаней ($67 млрд), сообщило министерство финансов России Выручка увеличилась на 6,3% и достигла 8,7 трлн юаней, операционные расходы выросли на 6,5% (до 8,4 трлн юаней).
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