Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35

За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
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Бывшие владельцы санированных банков вернули 300 млрд руб

РБК09:30

Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

SIA.ru03:03

Челябинвестбанк в I полугодии увеличил активы по РСБУ на 4,8%

Интерфакс - Россия04:42

Группа «Открытие» увеличила полугодовую чистую прибыль по МСФО в 19 раз до 33,4 млрд рублей

Банки.ру04:00

«Юникредит банк» в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 12,2%

ПРАЙМ09:13

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

Коммерсантъ02:35

Группа «Открытие» за полгода снизила результат по пенсионной деятельности на 29,7%

ТАСС02:43
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Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Экономика

Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт

Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 06:16
Общество

В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено в 08:28
Общество

Блогер Илья Варламов назвал Адлер худшим городом России

Обновлено в 03:20
Космос

Роскосмос разработал ядерный космический буксир

Обновлено в 09:51
Экономика

Корпорация МСП ввела для малого бизнеса новые льготы по лизингу

"Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями (РГО) запустила новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:43
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Технологии

В Литве хотят отказаться от обычных SIM-карт

В настоящее время мобильные услуги литовским пользователем предоставляются с помощью SIM-карт.
Обновлено в 07:15
Футбол

Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме

Обновлено в 09:09
Политика

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье

Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Политика

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию

Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06
Авто

На Крымском мосту установлен новый рекорд автомобильного трафика

Новый рекордный показатель трафика был зафиксирован 12 августа на Крымском мосту.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Футбол

Роналду рассказал о его различиях с Месси

Обновлено в 08:35
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Наука

В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет

В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено в 08:31
Футбол

Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год

По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Обновлено в 08:22
Политика

Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Кино

Гоблин займется озвучкой фильмов для «Ростелекома»

Блогер Дмитрий Пучков, широко известный под псевдонимом "Оперуполномоченный Гоблин" переведет и озвучит 11 фильмов для "Ростелекома".
Обновлено в 08:58
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл жалеет, что вышла замуж за принца

Не прошло и полутора лет с момента сказочной свадьбы Меган и принца Гарри в Виндзоре, а уже многое изменилось.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
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