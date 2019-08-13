Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Президент США Дональд Трамп в своих постах в Twitter упоминал Россию больше, чем любую другую страну, сообщает издание Economist.
Обновлено в 01:20
Культура
Кинешма примет первый театральный фестиваль «Островский-FEST»
Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
«Спартак» хочет купить игрока «Галатасарая» за €10 млн, сообщает СМИ
Московский "Спартак" все еще настроен на приобретение нападающего турецкого "Галатасарая" Мбая Дианя, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:46
Политика
Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты Вышинского
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей на 20 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Хоккей
Путин наградил орденами Спивакова и Семина
Президент России Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом за «Заслуги перед Отечеством» 1 степени, сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Молодой мужчина погиб в ДТП с самосвалом на «Сортавале»
По данным дорожной полиции, в районе 5-го километра трассы «Сортавала» самосвал марки «Даф», перевозивший щебёнку, протаранил стоявший на обочине ВАЗ-2106.
Обновлено в 04:39
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Обновлено в 02:13
Общество
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад
Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47400 рублей в месяц Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Обновлено в 04:23
Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
Футбольный агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Обновлено вчера в 02:30
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 03:24
Происшествия
Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге
Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
Обновлено в 03:19
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Технологии
Verizon продаёт сервис микроблогов Tumblr владельцу WordPress
Компания Verizon официально объявили о продаже онлайн-платформы микроблогов Tumblr корпорации Automattic Inc, которой в числе прочего принадлежит WordPress.
Обновлено в 03:46