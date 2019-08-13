За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

Политика Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.

Происшествия Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь» Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.

Финансы Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Технологии Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Происшествия В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".

Общество Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.

Футбол «Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия «Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.

Экономика Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.

Политика В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.

Футбол «Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.

Политика В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика В Кремле сообщили о визите Путина во Францию Российский президент Владимир Путин 19 августа посетит Францию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Экономика «Мосэнерго» ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 млрд рублей "Мосэнерго" в 2019 году ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 миллиардов рублей, что почти вдвое ниже показателя по итогам прошлого года, заявил директор по развитию "Мосэнерго" Сергей Захрямин в ходе конференц-колла по итогам полугодия.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.

Происшествия Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.