Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Технологии
Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют
Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм
В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:36
Общество
Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков
Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги
Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
В Кремле сообщили о визите Путина во Францию
Российский президент Владимир Путин 19 августа посетит Францию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Мосэнерго» ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 млрд рублей
"Мосэнерго" в 2019 году ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 миллиардов рублей, что почти вдвое ниже показателя по итогам прошлого года, заявил директор по развитию "Мосэнерго" Сергей Захрямин в ходе конференц-колла по итогам полугодия.
Обновлено в 05:04
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Обновлено в 00:39
Общество
Варламов внес Красноярск в список лучших городов России
Обновлено в 03:17
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай
Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.
Обновлено в 00:29
Наука
Изобретатели из Японии создали роботизированный хвост для людей
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28