Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35

За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
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Челябинвестбанк в I полугодии увеличил активы по РСБУ на 4,8%

Интерфакс - Россия04:42

Группа «Открытие» увеличила полугодовую чистую прибыль по МСФО в 19 раз до 33,4 млрд рублей

Банки.ру04:00

Группа «Открытие» за полгода снизила результат по пенсионной деятельности на 29,7%

ТАСС02:43

Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

SIA.ru03:03

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

Коммерсантъ02:35

Прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО выросла в первом полугодии в 18,6 раза

Вести.Финанс03:25

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» в I полугодии выросла почти в 19 раз

ПРАЙМвчера в 17:49
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 01:08
Происшествия

Заседание суда по делу об изнасиловании в Уфе продолжится 15 августа

Обновлено в 05:04
Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве

Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Кино

Disney может выпустить сиквел «Аладдина»

Обновлено в 04:09
Финансы

Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Технологии

Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют

Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм

В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:36
Общество

Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков

Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги

Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Политика

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Футбол

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика

В Кремле сообщили о визите Путина во Францию

Российский президент Владимир Путин 19 августа посетит Францию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Экономика

«Мосэнерго» ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 млрд рублей

"Мосэнерго" в 2019 году ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 миллиардов рублей, что почти вдвое ниже показателя по итогам прошлого года, заявил директор по развитию "Мосэнерго" Сергей Захрямин в ходе конференц-колла по итогам полугодия.
Обновлено в 05:04
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Футбол

Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

Обновлено в 00:39
Общество

Варламов внес Красноярск в список лучших городов России

Обновлено в 03:17
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай

Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.
Обновлено в 00:29
Наука

Изобретатели из Японии создали роботизированный хвост для людей

Обновлено вчера в 07:06
Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Культура

Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»

Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
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