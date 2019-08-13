Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35

Кредитный портфель вырос на 47,2%, до 967,6 млрд руб. «Основными драйверами роста кредитного портфеля физических лиц стали потребительское кредитование, доля которого составила 42,9%, и ипотека с долей 48,4% от розничного портфеля»,— добавили в банке.
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Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

SIA.ru03:03

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

Коммерсантъ02:35

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» в I полугодии выросла почти в 19 раз

ПРАЙМвчера в 17:49

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ТАСС02:43
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

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В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
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Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

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