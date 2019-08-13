Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35
Кредитный портфель вырос на 47,2%, до 967,6 млрд руб. «Основными драйверами роста кредитного портфеля физических лиц стали потребительское кредитование, доля которого составила 42,9%, и ипотека с долей 48,4% от розничного портфеля»,— добавили в банке.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал бывшей жене 280 тысяч рублей
Дочь экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова впервые рассказала о реакции на ДНК-тест.
Обновлено в 00:00
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
На Уралвагонзаводе Шойгу показали робототехнические комплексы
«Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3», — говорится в сообщении военного ведомства.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире
Топовым мотором для внедорожника Tank стал 6,5-литровый V8 от Dodge Demon мощностью 1000 л.с. и 1180 Нм крутящего момента.
Обновлено в 01:11
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено 11 августа в 01:07
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
Форвард «Реала» может продолжить карьеру в «Бетисе»
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о норме потребления сахара детьми
Роспотребнадзор рассказал о норме потребления добавленного сахара несовершеннолетними детьми, позволяющей им не портить свое здоровье.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна
В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Наука
Натуральные средства защиты сердца
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении организации.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Осы задержали бежавшего преступника в Германии
В поимке попытавшегося скрыться преступника полицейским немецкого Ольденбурга в Нижней Саксонии помогли осы.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Технологии
RCNTEC обновила систему мониторинга ИБ Complaud
RCNTEC объявила о выпуске обновлениы системы мониторинга информационной безопасности Complaud.
Обновлено в 03:16