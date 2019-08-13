Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Общество
Суд выписал $ 45 тыс штрафа человеку, забравшему у родни абонемент на «Монреаль»
Арбитр высшего суда Квебека выписал $ 45 тыс. штрафа человеку, лишившего бывшего шурина абонемента на матчи «Монреаль Канадиенс», постановив, что тот не имел права в одностороннем порядке отказывать ему в доступе на стадион.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Культура
Центробанк выпустил монеты «Бременские музыканты»
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман
Кети Топурия хранила свою личную жизнь в тайне с того момента, как она рассталась с рэпером Гуфом.
Обновлено в 03:42
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Апина поделилась снимком из Парижа со своей красавицей-дочкой
Мать и дочь стоят недалеко от Эйфелевой башни в столице Франции Париже. Надо отметить, что Ксения Иратова выросла настоящей красавицей.
Обновлено в 00:18
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Авто
Peugeot запатентовал новый универсал в РФ
Мировой дебют новой генерации Peugeot 508 в кузове «универсал» состоялась в ушедшем году.
Обновлено вчера в 05:04
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки выхода Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год или два.
Обновлено в 05:17
Футбол
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено вчера в 02:06
Политика
Неизвестные забросали Порошенко яйцами после проведенного допроса
Обновлено вчера в 07:10
Космос
В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление
Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за прорыва трубы
Водоснабжение в городах Новороссийск, Геленджик и Крымск прервано в Краснодарском крае из-за прорыва на сетях, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено 11 августа в 04:11
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Уникальный танк ядерного апокалипсиса нашли в России
Танк «Ладога», обнаруженный в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, прозвали машиной ядерного апокалипсиса.
Обновлено в 05:02
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47