Финансы

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 разКоммерсантъ 02:35

За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
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Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

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ПРАЙМвчера в 17:49
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