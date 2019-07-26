Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз3DNews вчера в 16:00
Компания «Яндекс» отрапортовала о работе во второй четверти текущего года: выручка российского IT-гиганта растёт, в то время как чистая прибыль сокращается. Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
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с чего всё началось
Выручка «Яндекса» от продажи онлайн-рекламы в апреле — июне этого года выросла к прошлому году на 21% — до 29,1 млрд руб., следует из неаудированной финансовой отчетности (без учета «Яндекс.Маркета»).Adindex.ruвчера в 07:42
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Футбол
Агент Николя Пепе отправился в «Арсенал»
Агент 24-летнего ивуарийца Жорже Мендеш отправился в "Арсенал" на переговоры, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан полицией в Москве.
Обновлено в 05:20
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Петербурге в канализационном коллекторе погиб известный видеоблогер
В Петербурге погиб популярный видеоблогер из Белоруссии. Его тело нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
Обновлено в 06:26
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Музыка
Группа «Фабрика» может превратиться в квартет
На фестивале "Жара" солистки группы "Фабрика" высказались о кастинге, в рамках которого в их коллектив ищут новую исполнительницу.
Обновлено в 03:55
Политика
Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта
"Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.
Обновлено в 05:28
Экономика
WSA: Мировое производство стали в I полугодии выросло на 4,9%
Производство стали в мире в январе-июне 2019 года составило 925,064 миллиона тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Рудковскую обвинили в устройстве сыновей в МГИМО по блату
Особо внимательные отметили, что приемная комиссия обнародовала список поступивших несколько позже, чем появился пост Рудковской в инстаграме, — пишет «Starhit».
Обновлено в 05:24
Происшествия
Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео
В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
Обновлено в 06:04
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Финансы
В ТПП сочли недостаточным для бизнеса снижение ключевой ставки до 7,25%
Снижения ключевой ставки Центробанка на 0,25 п.п. до 7,25% не достаточно для серьезного улучшения ситуации в экономике, заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, комментируя принятое в пятницу решение регулятора.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В районе дамбы на КАД сгорел автобус
На видео, опубликованном в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в районе дамбы горит автобус с надписью "Штаб".
Обновлено в 05:54
Технологии
LG и ФКР провели киберспортивный турнир
Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Обновлено в 05:26
Происшествия
Два американца признались в убийстве карабинера в Риме
Двое 19-летних туристов из США, задержанных по подозрению в громком убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима, признались в содеянном в ходе допроса.
Обновлено в 06:05
Футбол
Агент Андре Шюррле: мы ведем переговоры со «Спартаком»
Агент немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле Инго Хаспел подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в клуб российской премьер-лиги – московский "Спартак".
Обновлено в 06:30
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ пропустил 7 голов. Такого не должно быть»
«Реал» пропустил 7 голов, такого не должно быть.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты
Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta
Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45