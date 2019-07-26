с чего всё началось

Компания «Яндекс» отрапортовала о работе во второй четверти текущего года: выручка российского IT-гиганта растёт, в то время как чистая прибыль сокращается. Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).

Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз

Футбол Агент Николя Пепе отправился в «Арсенал» Агент 24-летнего ивуарийца Жорже Мендеш отправился в "Арсенал" на переговоры, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Политика Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан полицией в Москве.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Политика Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

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Политика Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта "Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.

Экономика WSA: Мировое производство стали в I полугодии выросло на 4,9% Производство стали в мире в январе-июне 2019 года составило 925,064 миллиона тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Шоу-бизнес Рудковскую обвинили в устройстве сыновей в МГИМО по блату Особо внимательные отметили, что приемная комиссия обнародовала список поступивших несколько позже, чем появился пост Рудковской в инстаграме, — пишет «Starhit».

Происшествия Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

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Происшествия В районе дамбы на КАД сгорел автобус На видео, опубликованном в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в районе дамбы горит автобус с надписью "Штаб".

Технологии LG и ФКР провели киберспортивный турнир Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.

Происшествия Два американца признались в убийстве карабинера в Риме Двое 19-летних туристов из США, задержанных по подозрению в громком убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима, признались в содеянном в ходе допроса.

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Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Гаджеты СМИ узнали сроки запуска Apple Card Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.

Гаджеты Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.