Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз3DNews вчера в 16:00

Компания «Яндекс» отрапортовала о работе во второй четверти текущего года: выручка российского IT-гиганта растёт, в то время как чистая прибыль сокращается. Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
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с чего всё началось
Выручка «Яндекса» от продажи онлайн-рекламы в апреле — июне этого года выросла к прошлому году на 21% — до 29,1 млрд руб., следует из неаудированной финансовой отчетности
 (без учета «Яндекс.Маркета»).
Adindex.ruвчера в 07:42

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Выручка «русского Amazon» выросла на 169% во втором квартале года

РБКвчера в 15:15

«Яндекс.Такси» отчитался об увеличении выручки

Rambler News Serviceвчера в 07:06

Выручка «Яндекса» по US GAAP во 2-м квартале выросла на 41%

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Такси, еда и беспилотники принесли «Яндексу» деньги

Forbesвчера в 06:43

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале выросла на 41%

ТАССвчера в 06:38

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

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«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

Ведомостивчера в 06:46
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Футбол

Агент Николя Пепе отправился в «Арсенал»

Агент 24-летнего ивуарийца Жорже Мендеш отправился в "Арсенал" на переговоры, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение

Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан полицией в Москве.
Обновлено в 05:20
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика

Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Петербурге в канализационном коллекторе погиб известный видеоблогер

В Петербурге погиб популярный видеоблогер из Белоруссии. Его тело нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
Обновлено в 06:26
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Музыка

Группа «Фабрика» может превратиться в квартет

На фестивале "Жара" солистки группы "Фабрика" высказались о кастинге, в рамках которого в их коллектив ищут новую исполнительницу.
Обновлено в 03:55
Политика

Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.
Обновлено в 05:28
Экономика

WSA: Мировое производство стали в I полугодии выросло на 4,9%

Производство стали в мире в январе-июне 2019 года составило 925,064 миллиона тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Рудковскую обвинили в устройстве сыновей в МГИМО по блату

Особо внимательные отметили, что приемная комиссия обнародовала список поступивших несколько позже, чем появился пост Рудковской в инстаграме, — пишет «Starhit».
Обновлено в 05:24
Происшествия

Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
Обновлено в 06:04
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Финансы

В ТПП сочли недостаточным для бизнеса снижение ключевой ставки до 7,25%

Снижения ключевой ставки Центробанка на 0,25 п.п. до 7,25% не достаточно для серьезного улучшения ситуации в экономике, заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, комментируя принятое в пятницу решение регулятора.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В районе дамбы на КАД сгорел автобус

На видео, опубликованном в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в районе дамбы горит автобус с надписью "Штаб".
Обновлено в 05:54
Технологии

LG и ФКР провели киберспортивный турнир

Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Очереди образовались на входе в Шереметьево

Обновлено в 05:26
Происшествия

Два американца признались в убийстве карабинера в Риме

Двое 19-летних туристов из США, задержанных по подозрению в громком убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима, признались в содеянном в ходе допроса.
Обновлено в 06:05
Футбол

Агент Андре Шюррле: мы ведем переговоры со «Спартаком»

Агент немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле Инго Хаспел подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в клуб российской премьер-лиги – московский "Спартак".
Обновлено в 06:30
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ пропустил 7 голов. Такого не должно быть»

«Реал» пропустил 7 голов, такого не должно быть.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Гаджеты

СМИ узнали сроки запуска Apple Card

Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta

Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Общество

Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания

Обновлено в 01:45
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