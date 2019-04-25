Экономика
Чистая прибыль X5 Retail в первом квартале увеличилась на 65%Коммерсантъ 04:03
Выручка стала больше на 15,5% благодаря росту LFL продаж и значительному увеличению торговых площадей. Общий долг Х5 достиг 201,9 млрд, а чистый долг — 183,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,59%.
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