Экономика

Чистая прибыль X5 Retail в первом квартале увеличилась на 65%Коммерсантъ 04:03

Выручка стала больше на 15,5% благодаря росту LFL продаж и значительному увеличению торговых площадей. Общий долг Х5 достиг 201,9 млрд, а чистый долг — 183,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,59%.
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Чистая прибыль X5 Retail в первом квартале увеличилась на 65%

Коммерсантъ04:03

Чистая прибыль X5 по МСФО выросла в январе-марте в 1,7 раза

Вести.Финанс03:52

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Х5 RETAIL GROUP В I КВ ВЫРОСЛА НА 65,2% Г/Г ДО 9,3 МЛРД Р -- КОМПАНИЯ

Financial One03:13

Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале выросла на 65,2%

Rambler News Service03:12

Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал

Ведомости03:10

Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в первом квартале выросла на 65,2%

ТАСС03:49

Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%

Finam.Ru03:08
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