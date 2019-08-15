Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group за полугодие выросла почти на 60%Retailer.ru вчера в 04:42
Количество магазинов X5 Retail Group по итогам первой половины 2019 года составило 15 260 (рост за квартал на 481 объект, полугодие — на 829). Общая торговая площадь за шесть месяцев выросла на 5%, до 6 786 064 кв. м.
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Более половины капзатрат X5 Retail Group приходится на открытие новых магазинов
Интерфаксвчера в 10:19
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Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей
ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Хоккей
Хет-трик Тихонова принес СКА победу над «Витязем»
«Витязь» проиграл СКА (0:3) в товарищеском матче. В составе питерцев трижды отличился Виктор Тихонов.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М
Обновлено в 10:36
Общество
В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника
Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России.
Обновлено в 02:03
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин обсудит с президентом Финляндии отношения России и ЕС
Президент России Владимир Путин посетит 21 августа Хельсинки. Туда он приедет по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено 14 августа в 06:10
Происшествия
Будут ли восстанавливать севший на кукурузное поле самолет Airbus А321?
В компании «Уральские авиалинии» сообщили, что Airbus A321, совершивший сегодня экстренную посадку посреди поля почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь, восстанавливать не будут.
Обновлено в 10:52
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10