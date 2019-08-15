Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group за полугодие выросла почти на 60%Retailer.ru вчера в 04:42

Количество магазинов X5 Retail Group по итогам первой половины 2019 года составило 15 260 (рост за квартал на 481 объект, полугодие — на 829). Общая торговая площадь за шесть месяцев выросла на 5%, до 6 786 064 кв. м.
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Результаты X5 Retail Group за 2 кв. 2019 г. по МСФО значительно превзошли ожидания - «Уралсиб»

Финмаркет03:40

Прогноз результатов TCS Group за II квартал 2019 года: чистая прибыль выросла на 34% г/г

ПРАЙМ05:14

Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%

ТАССвчера в 04:02

Более половины капзатрат X5 Retail Group приходится на открытие новых магазинов

Интерфаксвчера в 10:19

X5 Retail Group отчиталась о росте чистой прибыли и выручки

РБКвчера в 06:25

X5 - лучшая ставка на российский продовольственный ритейл

Finam.Ru03:20

«Пятерочки» и «Перекрестки» стали прибыльнее

Ведомостивчера в 03:14
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Политика

Трамп мечтает купить Гренландию

Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Финансы

ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей

ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Экстрасенс Джулия Ванг решила сделать операцию по коррекции пола

Обновлено в 05:06
Хоккей

Хет-трик Тихонова принес СКА победу над «Витязем»

«Витязь» проиграл СКА (0:3) в товарищеском матче. В составе питерцев трижды отличился Виктор Тихонов.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Обновлено в 05:36
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Диетолог назвала причины здорового питания россиян

В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Технологии

Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени

Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М

Обновлено в 10:36
Общество

В России могут ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

Наказание в виде штрафа или административного ареста за выгул опасных собак без намордника предложили ввести в России.
Обновлено в 02:03
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено в 09:21
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Обновлено в 09:06
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество

Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу

Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Политика

Путин обсудит с президентом Финляндии отношения России и ЕС

Президент России Владимир Путин посетит 21 августа Хельсинки. Туда он приедет по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено 14 августа в 06:10
Происшествия

Будут ли восстанавливать севший на кукурузное поле самолет Airbus А321?

В компании «Уральские авиалинии» сообщили, что Airbus A321, совершивший сегодня экстренную посадку посреди поля почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь, восстанавливать не будут.
Обновлено в 10:52
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Экономика

Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа

Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Политика

Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении

Обновлено в 11:02
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