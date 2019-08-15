Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%ТАСС вчера в 04:02
Чистая прибыль ретейлера за второй квартал возросла на 55,5% и составила 13,5 млрд рублей. Выручка группы за полугодие выросла на 14,9%, до 843,2 млрд рублей, за второй квартал - на 14,3%, до 437,3 млрд рублей.
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Более половины капзатрат X5 Retail Group приходится на открытие новых магазинов
Интерфаксвчера в 10:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
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