Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8%Rambler News Service вчера в 03:42
Чистая прибыль ритейлера X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») по МСФО в 2018 году снизилась на 8,8% - до 28,6 млрд рублей, сообщили в компании. Чистая прибыль X5 Retail Group в IV квартале выросла на 15,2% - до 6,2 млрд рублей.
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Общество
Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
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Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Экономика
В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств
Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
«Адскую молотилку» заметили в Лондоне
«Государственные испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года», - говорится в информационном сообщении издания.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Спорт
Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Экономика
Объявлена нынешняя кадастровая стоимость всей недвижимости России
На сегодняшний день общая стоимость всей зарегистрированной по кадастру недвижимости в России достигает 672 трлн рублей.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Наука
Ученые смогли манипулировать жидким металлом в трехмерном пространстве
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Политика
Глава Якутии назвал истерией информацию о погромах мигрантов
Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о погромах и транспортном коллапсе в республике после изнасилования местной жительницы мигрантом из Киргизии.
Обновлено в 04:51
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Здоровье
Что меняется в жизни детей с синдромом Дауна в России
Что меняется в жизни детей с синдромом Дауна в России 21 марта отмечают Международный день человека с синдромом Дауна.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40