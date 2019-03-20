Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8%Rambler News Service вчера в 03:42

Чистая прибыль ритейлера X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») по МСФО в 2018 году снизилась на 8,8% - до 28,6 млрд рублей, сообщили в компании. Чистая прибыль X5 Retail Group в IV квартале выросла на 15,2% - до 6,2 млрд рублей.
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Владелец «Пятерочек» озаботился условиями труда рядовых сотрудников

Ведомостивчера в 16:42

Прибыль группы X5 в 2018 году упала на 8,7% до 28,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:10

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

ТАССвчера в 04:04

X5 Retail Group опубликовала умеренно позитивные результаты за IV квартал по МСФО

ПРАЙМ05:03

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8%

Rambler News Serviceвчера в 03:42

С начала года розничная выручка Х5 Retail выросла на 16,5%

Финмаркетвчера в 11:58

Cреднесрочное падение X5 не носит агрессивного характера

Finam.Ruвчера в 12:05
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Армия и оружие

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Обновлено в 01:20
Общество

Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Спорт

Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Обновлено в 02:34
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой

Обновлено вчера в 07:07
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Экономика

В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств

Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

«Адскую молотилку» заметили в Лондоне

«Государственные испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года», - говорится в информационном сообщении издания.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Спорт

Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Экономика

Объявлена нынешняя кадастровая стоимость всей недвижимости России

На сегодняшний день общая стоимость всей зарегистрированной по кадастру недвижимости в России достигает 672 трлн рублей.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Наука

Ученые смогли манипулировать жидким металлом в трехмерном пространстве

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Наука

Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров

Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Политика

Глава Якутии назвал истерией информацию о погромах мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о погромах и транспортном коллапсе в республике после изнасилования местной жительницы мигрантом из Киргизии.
Обновлено в 04:51
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Здоровье

Что меняется в жизни детей с синдромом Дауна в России

Что меняется в жизни детей с синдромом Дауна в России 21 марта отмечают Международный день человека с синдромом Дауна.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности

В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
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