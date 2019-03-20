Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8%Finam.Ru вчера в 03:04

Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 2018 году снизилась на 8,8% - до 28,642 млрд рублей, сообщает компания. Выручка составила 1,533 трлн рублей (+18,3% год к году).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владелец «Пятерочек» озаботился условиями труда рядовых сотрудников

Ведомостивчера в 16:42

Прибыль группы X5 в 2018 году упала на 8,7% до 28,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:10

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

ТАССвчера в 04:04

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8%

Rambler News Serviceвчера в 03:42

С начала года розничная выручка Х5 Retail выросла на 16,5%

Финмаркетвчера в 11:58

Cреднесрочное падение X5 не носит агрессивного характера

Finam.Ruвчера в 12:05

Покупатели потратили в «Пятерочках» ₽1,2 трлн. Стоит ли инвестировать?

РБКвчера в 09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины, содержащихся под стражей в России.
Обновлено вчера в 21:49
Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли

Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье

В КБР выписали 3 млн. рублей штрафов за антисанитарию в садах и школах

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за условиями обучения и воспитания маленьких жителей республики Кабардино-Балкарское управление Роспотребнадзора за 2018 год оштрафовало нарушителей санитарно-эпидемиологический требований в детских учреждениях на 2999,7 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать свои отношения

Обновлено в 00:20
Авто

Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России

Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 14:13
Баскетбол

57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»

«Хьюстон» проиграл в гостевом матче с «Мемфисом», несмотря на 57 очков своего лидера Джеймса Хардена.
Обновлено в 00:10
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей

«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду

Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено вчера в 15:14
Хоккей

Бросок Овечкина признали лучшим в НХЛ по версии игроков

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обнародовала результаты голосования за звание обладателя лучшего броска на турнире.
Обновлено в 00:29
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Алина Загитова вышла в лидеры после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, опередив японку Каори Сакамото на пять баллов.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Политика

Токаев вступает в должность президента Казахстана

В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Обновлено вчера в 00:58
Музыка

Peter Björn and John отменили концерт в Москве

Концерт шведской группы Peter Björn and John, запланированный на 29 марта 2019 года в клубе "Известия Hall", отменён.
Обновлено вчера в 19:35
Кино

Скончался народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено вчера в 07:50
Общество

Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза

Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

СМИ опровергли переезд кабинета министров в «Москва-Сити»

14 марта сообщалось, что здания в центре Москвы, которые освободятся после переезда нескольких министерств, планируется использовать как городские, культурные, образовательные и другие общественные пространства.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Космос

Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Авто

В новом Hyundai Santa Fe 2019 селектор КПП заменили кнопками

В архитектуре салона китайского Santa Fe тоже есть свои нюансы: кросс получает три ряда кресел, а также кнопки вместо классического рычага КП.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться

Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное