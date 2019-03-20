Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%ТАСС 04:04
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Общество
Венедиктов утвержден главредом «Эха Москвы» еще на пять лет
«Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" назначил меня главным редактором еще на пять лет»,— рассказал господин Венедиктов.
Обновлено в 13:09
Политика
Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
Обновлено в 09:25
Здоровье
Офицеры СК РФ и Росгвардии навестили сирийского мальчика, лечащегося в клинике Леонида Рошаля
Обновлено в 10:36
Культура
Опубликована программа IV Московского культурного форума
Программа IV Московского культурного форума опубликована на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 10:33
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Росстат причешет падающие доходы населения
Заметим, что Росстат пытается снизить произвол в оценке теневых доходов населения именно в то время, когда численность занятых в теневом секторе стремительно увеличивается.
Обновлено в 13:14
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Авто
Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей
Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" не станет "к вечеру", передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Футбол
Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами
Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:17
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Политика
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском языке
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась общаться на русском языке с проживающими в стране азербайджанцами, несмотря на их слабое владение грузинским языком, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:40