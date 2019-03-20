Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%ТАСС 04:04

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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