Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%ТАСС 04:04
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Игры
Google представил собственный стриминговый сервис Stadia
Google представил собственный стриминговый сервис Stadia. Трансляция презентации велась в Youtube компании.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Экономика
Росстат изменил методику расчетов доходов населения
Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
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Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Литовская партия консерваторов требует у правительства своей страны ввести запрет на въезд в страну для известного российского певца Григория Лепса, сообщают «РИА новости».
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Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
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Завершится тур в Петербурге 12 октября.
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Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
ВМФ РФ получит атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
«Объединенная судостроительная корпорация» передаст атомную подводную лодку «Ясень» Военно-морскому флоту России в будущем году, сообщил журналистам президент компании Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:49
Политика
Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины
"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Футбол
СМИ: защитник «Ливерпуля» Морено перейдет в «Лацио»
Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:00
Общество
В России могут вернуться к сезонному переводу времени
В России могут вернуться к сезонному переводу времени, позволяющему увеличить световой день.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Футбол
Александер-Арнольд получил травму
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму спины.
Обновлено в 14:38
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум стал платиновым блондином
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения Керимову
«Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», – пояснил он.
Обновлено в 04:44
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В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Политика
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Политика
Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера
После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".
Обновлено в 13:34