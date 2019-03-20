Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%ТАСС 04:04

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистая прибыль Х5 увеличилась за 4-й квартал на 15,2%

Финмаркет03:55

Прибыль группы X5 в 2018 году упала на 8,7% до 28,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:10

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

ТАСС04:04

Чистая прибыль лидера рынка X5 Retail Group упала на 8,8% в 2018 году

Вести.Финанс04:31

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году снизилась на 8,8%

Rambler News Service03:42

Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год

Ведомости03:14

Чистая прибыль «ФосАгро» в 2018 году снизилась на 13%

Finam.Ru05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Культура

Джон Траволта вручил премию BraVo на сцене Большого театра

Обновлено в 03:06
Политика

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing

Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Политика

Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза

В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.
Обновлено в 05:10
Футбол

Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика

Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков

Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.
Обновлено в 05:12
Политика

Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.
Обновлено в 00:09
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Здоровье

Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

ВМФ получит более десяти кораблей и подлодок в 2019 году

Обновлено в 05:59
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество

День весеннего равноденствия придется на 20 марта

Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой

Обновлено вчера в 18:03
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено вчера в 05:20
Общество

В Екатеринбурге растёт стоимость аренды элитных квартир

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора

Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Новый корпус онкологического диспансера в Уфе введут в 2020 году

Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное