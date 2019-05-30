Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась по МСФО на 16,2% в I кварталеВести.Финанс 03:49
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале 2019 г. снизилась на 16,2% до 46,5 млрд руб. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщил сегодня второй по активам российский банк.
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Авто
Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную установку
Обновлено в 03:18
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем
Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Лондоне стало больше российских дипломатов
В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Авто
Показали изображения обновленного Renault Duster для России
В сети появились фото обновленного Renault Duster для России, который появится на авторынке только в будущем году.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Авто
Официально: завод Haval в России запускает производство
Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Тоттенхэм» желает приобрести самого результативного полузащитника «Лестера»
Руководство «Тоттенхэма» сообщило главному тренеру команды Маурисио Почеттино, что готово предоставить средства для приобретения полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Обновлено в 04:25
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
В космосе Кононенко и Овчинину предстоит установить дополнительные поручни, почистить иллюминаторы модуля "Поиск", взять пробы-мазки в поверхности станции и выкинуть отработавшие измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой).
Обновлено вчера в 12:58
Политика
В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста
Сегодня, 30 мая, Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2», а также у него запланирована двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
Обновлено в 01:53
Политика
Российский депутат признался в нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова призналась в нелюбви к России.
Обновлено в 05:30
Экономика
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
В Киеве могут дать новое название улице Российской, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:15
Экономика
ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Футбол
«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Политика
В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения
В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Intel показала прототип двухэкранного ноутбука
Обновлено вчера в 06:02
Здоровье
Опрос показал, сколько россиян следят за своим питанием
Почти 60% россиян следят за своим питанием, при этом 21% ест, что хочет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного здоровому образу жизни.
Обновлено в 04:30
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58