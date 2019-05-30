Финансы

Чистая прибыль ВТБ снизилась по МСФО на 16,2% в I кварталеВести.Финанс 03:49

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале 2019 г. снизилась на 16,2% до 46,5 млрд руб. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщил сегодня второй по активам российский банк.
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В минусе по всем статьям: прибыль ВТБ упала на 16%

РБК04:51

Чистая прибыль ВТБ снизилась по МСФО на 16,2% в I квартале

Вести.Финанс03:49

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 16,2%

ПРАЙМ03:53

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I квартале

Rambler News Service03:47

Прибыль ВТБ в 1 квартале снизилась на 16%

Finam.Ru03:32

ВТБ заметно сократил прибыль в 1кв 19г, не смог компенсировать это низкими резервами и доходами от M&A

Financial One04:34
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Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную установку

Обновлено в 03:18
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РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем

Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
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В Лондоне стало больше российских дипломатов

В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Авто

Показали изображения обновленного Renault Duster для России

В сети появились фото обновленного Renault Duster для России, который появится на авторынке только в будущем году.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Авто

Официально: завод Haval в России запускает производство

Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
Футбол

«Тоттенхэм» желает приобрести самого результативного полузащитника «Лестера»

Руководство «Тоттенхэма» сообщило главному тренеру команды Маурисио Почеттино, что готово предоставить средства для приобретения полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Обновлено в 04:25
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

В космосе Кононенко и Овчинину предстоит установить дополнительные поручни, почистить иллюминаторы модуля "Поиск", взять пробы-мазки в поверхности станции и выкинуть отработавшие измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой).
Обновлено вчера в 12:58
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

Сегодня, 30 мая, Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2», а также у него запланирована двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
Обновлено в 01:53
Политика

Российский депутат признался в нелюбви к России

Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова призналась в нелюбви к России.
Обновлено в 05:30
Экономика

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

В Киеве хотят переименовать Российскую улицу

В Киеве могут дать новое название улице Российской, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:15
Экономика

ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»

ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Обновлено в 02:13
Футбол

«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Политика

В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения

В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Энергетика

«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге

15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Гаджеты

Intel показала прототип двухэкранного ноутбука

Обновлено вчера в 06:02
Здоровье

Опрос показал, сколько россиян следят за своим питанием

Почти 60% россиян следят за своим питанием, при этом 21% ест, что хочет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного здоровому образу жизни.
Обновлено в 04:30
Общество

Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики

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