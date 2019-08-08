Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%РБК 05:41
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 4,7%, но при этом чистые процентные доходы упали на 10,3% — с ₽238,1 млрд до ₽213,6 млрд.
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