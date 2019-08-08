Финансы

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%РБК 05:41

За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 4,7%, но при этом чистые процентные доходы упали на 10,3% — с ₽238,1 млрд до ₽213,6 млрд.
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Завершение ряда крупных сделок поможет ВТБ выполнить план по прибыли на 2019 год

Финмаркет10:38

Чистая прибыль ВТБ сократилась на четверть

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Группа ВТБ рассчитывает выполнить цель по чистой прибыли в 200 млрд рублей по итогам года

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Газета.Ru04:17

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Укрепление рубля вызвало падение EBITDA «Евраза» по сравнению с выручкой

Finam.Ru05:30

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%

РБК05:41
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
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Обновлено в 07:31
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:22
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УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм

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8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

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Общество

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
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Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
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Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
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Тун — Спартак 2:3

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
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Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы

Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
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В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне

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Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
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Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
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Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
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Яшина снова арестовали на 10 суток

Обновлено в 11:37
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В Мексике нашли тела 20 человек

Тела 20 человек обнаружены в четверг в мексиканском штате Мичоакан, сообщил в четверг министр безопасности штата Исраэль Патрон.
Обновлено в 13:15
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Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее

По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
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Путин обсудил строительство дорог с главой Оренбургской области

Обновлено в 11:30
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В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
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Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
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Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей

За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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