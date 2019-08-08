Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%РБК 05:41
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 4,7%, но при этом чистые процентные доходы упали на 10,3% — с ₽238,1 млрд до ₽213,6 млрд.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 06:54
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:22
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Общество
Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку
Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" приняли решение начать всеобщую забастовку с полуночи 9 августа.
Обновлено в 14:37
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии.
Обновлено в 03:50
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено в 14:51
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
ЖКХ
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Мексике нашли тела 20 человек
Тела 20 человек обнаружены в четверг в мексиканском штате Мичоакан, сообщил в четверг министр безопасности штата Исраэль Патрон.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Суд освободил гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд освободил гадалку Нону Михай по делу о хищениях в Нота-банке, пересчитав ее срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.
Обновлено в 10:15
Политика
В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
Обновлено в 13:42
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Экономика
Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей
За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено в 10:49