Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%РБК 05:41
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 4,7%, но при этом чистые процентные доходы упали на 10,3% — с ₽238,1 млрд до ₽213,6 млрд.
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Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какие спагетти российского производства самое лучшее.
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Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
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