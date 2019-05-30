Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I кварталеRambler News Service 03:47
Чистые процентные доходы ВТБ в I квартале 2019 года уменьшились на 10,4% — до 104,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% по сравнению с I кварталом 2018 года — до 21,6 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва составили 137,0 млрд руб. (снижение на 10,2%).
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Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
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Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
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Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона
Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
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Армия и оружие
В России модернизируют «самолеты Судного дня»
Обновлено в 07:26
Политика
Сенатор: США готовятся вмешаться в российские выборы
США продолжают вмешиваться в выборы в России.
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Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
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Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
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Экономика
Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода
Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
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«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Украина избавится от прапорщиков и мичманов ради НАТО
Согласно закону, на Украине будет введена новая шкала армейских и корабельных воинских званий.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Кино
В Норвегии начались съемки фильма о Черной вдове
Известно, что съемки нового фильма уже начались. На сегодняшний день они проходят в Норвегии.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей
Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Игры
Грядущие обновления Anthem удастся опробовать на тестовых серверах игры
Bioware уже давно не делилась никакими новостями об Anthem, и у фанатов кооперативного экшена появилось ощущение, что об игре забыли даже сами разработчики.
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Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом
Два автомобиля столкнулись на трассе в окрестностях Саратова. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
В американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. Об этом сообщает новостной портал 10News.
Обновлено в 03:16
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Финансы
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
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«Интер» объявил об отставке Спаллетти
Обновлено в 05:02
Общество
В Башкирии принят закон, увеличивающий время запрета продажи алкоголя
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни Сабантуев.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:53