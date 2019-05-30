Финансы

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I кварталеRambler News Service 03:47

Чистые процентные доходы ВТБ в I квартале 2019 года уменьшились на 10,4% — до 104,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% по сравнению с I кварталом 2018 года — до 21,6 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва составили 137,0 млрд руб. (снижение на 10,2%).
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