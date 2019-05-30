Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I кварталеRambler News Service 03:47
Чистые процентные доходы ВТБ в I квартале 2019 года уменьшились на 10,4% — до 104,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% по сравнению с I кварталом 2018 года — до 21,6 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва составили 137,0 млрд руб. (снижение на 10,2%).
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Музыка
Волгоградцев приглашают проводить весну на концерте живой музыки
Завтра в Комсомольском саду областного центра состоится выступление молодежной трибьют-группы «Сделай громче» Волгоградского центра детского технического творчества Кировского района.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Футбол
«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»
Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава военной разведки Пентагона генерал Роберт Эшли-младший объявил, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Украинская армия отказывается от прапорщиков и выводит новые звания
Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолет Ми-8
В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Сухопутных сил Украины. Жертвами крушения стали четыре человека.
Обновлено в 05:17
Экономика
В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров
30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.
Обновлено в 07:08
Политика
Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
«Чайка» из села Песчанокопское допущена в ФНЛ
Клуб из села Песчанокопское, Ростовской области прошел лицензирование. "Чайка" не смогла с первого паза пройти лицензирование.
Обновлено в 05:57
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Общество
Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18