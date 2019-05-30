Финансы

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I кварталеRambler News Service 03:47

Чистые процентные доходы ВТБ в I квартале 2019 года уменьшились на 10,4% — до 104,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% по сравнению с I кварталом 2018 года — до 21,6 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва составили 137,0 млрд руб. (снижение на 10,2%).
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Прибыль ВТБ упала на 16%. Аналитики все равно советуют покупать акции

РБК04:51

Чистая прибыль МКБ за I квартал по МСФО сократилась почти в 10 раз

ПРАЙМ08:09

Чистая прибыль ВТБ снизилась по МСФО на 16,2% в I квартале

Вести.Финанс03:49

«Магнит» не обременяет ВТБ

Finam.Ru08:00

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 16,2% в I квартале

Rambler News Service03:47

Чистая прибыль банка «Дом.РФ» по МСФО в I квартале составила 600 млн рублей

РИА Новости03:31

Прибыль МКБ упала в 10 раз в 1 квартале 2019 г до 238 млн руб

Financial One08:32
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Политика

Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах

По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика

Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Экономика

Власти Китая приостановили закупки сои в США

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Музыка

Волгоградцев приглашают проводить весну на концерте живой музыки

Завтра в Комсомольском саду областного центра состоится выступление молодежной трибьют-группы «Сделай громче» Волгоградского центра детского технического творчества Кировского района.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Футбол

«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»

Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Глава военной разведки Пентагона генерал Роберт Эшли-младший объявил, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Украинская армия отказывается от прапорщиков и выводит новые звания

Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолет Ми-8

В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Сухопутных сил Украины. Жертвами крушения стали четыре человека.
Обновлено в 05:17
Экономика

В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров

30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.
Обновлено в 07:08
Политика

Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

«Чайка» из села Песчанокопское допущена в ФНЛ

Клуб из села Песчанокопское, Ростовской области прошел лицензирование. "Чайка" не смогла с первого паза пройти лицензирование.
Обновлено в 05:57
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Два фельдшера пострадали в ДТП со скорой на проспекте Большевиков

Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма

Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд

В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53
Общество

Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык

Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18
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