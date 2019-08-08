Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%ТАСС 03:44
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Политика
Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии
Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом
В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по территории Московского Кремля
Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
Обновлено 06 августа в 16:14
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия
Активист Фомин задержан по делу о беспорядках в Москве
Активист Сергей Фомин задержан по делу о массовых беспорядках в Москве. Решается вопрос о его аресте, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 04:23
Футбол
ЦСКА снова отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»
Переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас» не состоится. Московский клуб отказался продавать 21-летнего футболиста.
Обновлено в 04:15
Общество
Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес
Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 02:53
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже отметки в 60 долларов, во вторник был пройден и уровень в 59 долларов.
Обновлено в 04:33
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет.
Обновлено в 05:18
Общество
Сквер у Театра драмы вернули Екатеринбургу
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, а также, что сквер в дальнейшем можно благоустроить, чтобы там было комфортно отдыхать.
Обновлено в 04:59
Экономика
Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банк
"Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
Обновлено в 04:40
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Здоровье
В Приамурье из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС
Обновлено в 02:46
Политика
Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ
"На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов", - заявил представитель ГКНБ.
Обновлено в 05:34
Экономика
Сбербанк за месяц открыл более тысячи эскроу-счетов
Сбербанк за первый месяц работы по новой схеме кредитования застройщиков с использованием счетов эскроу открыл более 1 тысячи таких счетов, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов
Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.
Обновлено в 05:38
Транспорт
Замглавы дептранса Москвы рассказал об отсутствии выходных у таксистов
Около 35% московских таксистов работают без выходных, сообщил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Обновлено в 05:40
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Volkswagen завершил выпуск Golf R
«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Обновлено в 02:38