Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%ТАСС 03:44
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
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Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.
Обновлено в 05:50
Транспорт
В Краснодаре вышел на линию новый трамвай
8 августа в Восточном трамвайном депо прошла презентация нового трамвая с мощной системой кондиционирования.
Обновлено в 03:47
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
F-35 потренировался воевать с Россией
Обновлено в 05:14
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие
Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров
В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Транспорт
В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства РФ
В тексте документа говорится о том, что в такси запретят работать мигрантам без гражданства РФ и российских прав.
Обновлено в 04:51
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Технологии
Tele2 и Ericsson запустили 5G на Тверской
Tele2 и Ericsson объявили о запуске пилотной зоны 5G в центре Москвы.
Обновлено в 05:20
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Происшествия
Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК
Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Обновлено в 04:26
Происшествия
Около 14 тысяч животных пострадали во время лесных пожаров в Сибири
По мнению руководителя программы по ООПТ Greenpeace Михаила Крейндлина, часть животных с пострадавших территорий могла покинуть привычный ареал обитания.
Обновлено в 03:06
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Кадыров рассказал о нападении дагестанцев на Дагестан в 1999 году
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
«Манчестер Сити» может надолго потерять Сане из-за травмы колена
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане может пропустить длительный отрезок времени из-за повреждения.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Карина Разумовская впервые стала мамой
Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
В Крыму продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей
Пансионат «Глициния», где находится бывшая государственная дача, продан за 1,2 млрд рублей российскому юридическому лицу.
Обновлено вчера в 18:17
Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено вчера в 09:13