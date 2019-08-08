Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%ТАСС 03:44

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Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
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