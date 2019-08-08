Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%ТАСС 03:44

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Группа ВТБ рассчитывает выполнить цель по чистой прибыли в 200 млрд рублей по итогам года

Банки.ру03:52

Чистая прибыль ВТБ в I полугодии снизилась на 23%

МонаВиста04:15

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%

ТАСС03:44

В Белгородской области сократились среднедушевые доходы

БелПресса03:00

ВТБ сохранил цель по чистой прибыли в 200 млрд руб. по итогам года

Газета.Ru04:17

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I полугодии упала на 23%

ПРАЙМ03:13

Прибыль ВТБ в 1 полугодии сократилась на 23%

Finam.Ru03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Экономика

Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%

Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В центр Бишкека после штурма дома Атамбаева стянута военная техника

На время операции по задержанию к дому экс-президента стянули десятки спецназовцев, в небе кружил вертолет.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Эмме Уотсон приписывают роман с известным программистом

Звезде «поттерианы» Эмме Уотсон приписывают новый роман.
Обновлено в 03:52
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика

АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях

АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group.
Обновлено в 03:02
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix

Согласно источникам, стрим-сервис заключил с шоураннерами общую сделку на 200 млн долларов.
Обновлено в 02:07
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В центре Магадана полицейские застрелили медведя

На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
Обновлено вчера в 22:14
Наука

Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек

Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика

Россия прокомментировала события в Киргизии

Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Наука

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Общество

Потребовавший потушить пожары журналист ТВ Новосибирска уволен

Требовавший немедленно потушить возгорания журналист из города Новосибирск уволился по собственному желанию, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:21
Кино

Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150

Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Экономика

«Газпром» может осенью продать свои акции еще на 200 млрд рублей

«Газпром» может уже осенью продать 3,7% квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 08:57
Авто

Volkswagen завершил выпуск Golf R

«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса

Обновлено в 03:54
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе

Обновлено в 04:19
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Обновлено вчера в 09:28
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное