Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%ТАСС 03:44
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В центр Бишкека после штурма дома Атамбаева стянута военная техника
На время операции по задержанию к дому экс-президента стянули десятки спецназовцев, в небе кружил вертолет.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Эмме Уотсон приписывают роман с известным программистом
Звезде «поттерианы» Эмме Уотсон приписывают новый роман.
Обновлено в 03:52
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group.
Обновлено в 03:02
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Согласно источникам, стрим-сервис заключил с шоураннерами общую сделку на 200 млн долларов.
Обновлено в 02:07
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В центре Магадана полицейские застрелили медведя
На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек
Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Общество
Потребовавший потушить пожары журналист ТВ Новосибирска уволен
Требовавший немедленно потушить возгорания журналист из города Новосибирск уволился по собственному желанию, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:21
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150
Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Экономика
«Газпром» может осенью продать свои акции еще на 200 млрд рублей
«Газпром» может уже осенью продать 3,7% квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 08:57
Авто
Volkswagen завершил выпуск Golf R
«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе
Обновлено в 04:19
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асама
Обновлено вчера в 09:28
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32