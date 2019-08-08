Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%ТАСС 03:44
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В воинской части в Архангельской области прогремел взрыв
"Медицинские учреждения Архангельской области готовы принять пострадавших при взрыве под Нёноксой", — заявили в пресс-службе губернатора, не уточнив, в результате чего произошел взрыв.
Обновлено в 06:08
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Космос
Вокруг звезд-белых карликов начнут искать мертвые экзопланеты
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
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МИД Украины отказался признать задолженность перед структурами СНГ
Напомним, накануне сообщалось, что Киев задолжал структурам СНГ 300 млн руб. Добавим, что 10 июля Украина вышла из очередного соглашения СНГ.
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Политика
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 06:34
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Первый полет ударного беспилотника «Охотник» показали на видео
Минобороны России опубликовало видео с новым тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который впервые поднялся в небо 3 августа на одном из испытательных аэродромов.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу - сельдяного короля, ученый утверждает, что это первая в России встреча с этим видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
"Команде ученых Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade", — отметили в сообщении.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда
Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
Вдова актера Анатолия Кузнецова скончалась в возрасте 87 лет в дачном домике в Одинцовском районе.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
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Обновлено в 05:32
Политика
Президент Киргизии: Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым
Обновлено в 06:25
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 07:45
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple
ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео
Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева.
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Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Технологии
На Тверской улице в Москве появился 5G
Обновлено в 06:22
Авто
Продажи премиальных авто в июле в России выросли на 5,8%
В июле 2019 года в России было продано 12 667 новых автомобилей премиум-класса – на 5,8% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Крала и Соучека
Председатель совета директоров Славии Ярослав Тврдик подтвердил интерес Спартака к полузащитникам Алексу Кралу и Томашу Соучеку, однако заявил, что клуб не рассматривает варианты их продажи.
Обновлено в 05:35
Космос
В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 06:21