Финансы
Чистая прибыль группы ВТБ составила 163,9 млрд руб. за 11 месяцев 2018 (рост 65,9% год к году) и 12,0 млрд руб. в ноябре 2018 года (рост 51,9% год к году) против чистой прибыли 98,8 млрд руб. за 11 месяцев 2017 года и 7,9 млрд руб. в ноябре 2017 года.
Коммерсантъ03:55
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Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 02:27
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Общество
Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры
В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
Обновлено в 00:00
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
"Русал" в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку
«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Обновлено в 03:52
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Футбол
Флегонтов покинул пост гендиректора «Анжи»
Олег Флегонтов покинул должность генерального директора "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 декабря в 13:48
Политика
Владимир Путин отменил национальный роуминг
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Власти Нью-Йорка объяснили свечение над городом взрывом трансформатора
Власти Нью-Йорка объяснили причину странного голубого свечения в небе над городом: это не инопланетяне - на одной из электростанций взорвался трансформатор.
Обновлено вчера в 23:29
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам
Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 02:13
Общество
«Советское шампанское» признали худшим
В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Экономика
Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Кино
Скончался актер из «Славных парней» Фрэнк Адонис
Обновлено в 02:48
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
В Крыму объяснили необходимость заграждения на границе с Украиной
Крым возвел заграждение на границе с Украиной, чтобы защитить местное население от «сумасшедших выходок» нынешней украинской власти и предупредить возможные провокации.
Обновлено в 02:32
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено вчера в 18:27
Технологии
В США произошло массовое отключение интернета
У жителей нескольких американских штатов отключился интернет из-за проблем с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Рано утром 28 декабря на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге неизвестный напал на врача скорой помощи.
Обновлено в 02:43
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек
Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
АФК «Система» и ВТБ создают фармацевтический холдинг
АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity.
Обновлено в 02:53