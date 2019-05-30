Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 16,2%ПРАЙМ 03:53
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка. Расходы ВТБ на резервы сократились за период на 26,6% — до 15,2 миллиарда рублей.
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Обновлено в 06:46
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Обновлено в 09:24
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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
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Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
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Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
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Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60
Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
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Пробки в Москве достигли девяти баллов
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Обновлено в 11:57
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Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей
Коллекционное издание, посвященное 100-летию ателье Zagato, оценили в 762 миллиона рублей.
Обновлено в 11:00
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
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