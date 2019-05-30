Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 16,2%ПРАЙМ 03:53

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка. Расходы ВТБ на резервы сократились за период на 26,6% — до 15,2 миллиарда рублей.
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