Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 16,2%ПРАЙМ 03:53

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка. Расходы ВТБ на резервы сократились за период на 26,6% — до 15,2 миллиарда рублей.
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ВТБ ухудшил квартальные результаты

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Обновлено в 08:22
Происшествия

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Политика

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Шоу-бизнес

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За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют

Разрешение на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ выдается Роскомнадзором.
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Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
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Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
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МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

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Футбол

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Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

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Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
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Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
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