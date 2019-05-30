Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 16,2%ПРАЙМ 03:53
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка. Расходы ВТБ на резервы сократились за период на 26,6% — до 15,2 миллиарда рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
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Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
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ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
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